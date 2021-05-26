PTT八卦版出現親綠寫手反串、帶風向，遭鄉民質疑是綠營在網路進行認知作戰，高檢署「疫情期間查緝假訊息犯罪督導小組」昨指示刑事局及調查局，須從速從嚴偵辦，國民黨前主席洪秀柱今天呼籲，檢警調應本於職權，依法從速從嚴偵辦，勿受不當壓力干擾。

洪秀柱說，親綠寫手林瑋豐涉反串、自導自演一齣認知作戰戲碼，在PTT發文攻擊衛福部防疫平台「疾管家」，核四公投領銜人黃士修等70多名網友已向調查局檢舉，高檢署「疫情期間查緝假訊息犯罪督導小組」已分別指示調查局、刑事局兩單位從速從嚴偵辦。

對於林瑋豐事件爭議，洪秀柱提出4點呼籲，首先，本案假訊息事涉國安、防疫與兩岸關係，檢警調應本於職權，依法從速、從嚴偵辦，勿受不當壓力干擾。

洪秀柱說，凡走過必留下痕跡，釐清、偵辦本案不難，從相關涉案人的網路、通聯、金流，相信很快可以水落石出；本案在PTT發文攻擊，民進黨籍立委快速附和、譴責，其間環節有無犯意連絡？應查明清楚。

最後，洪秀柱指出，台灣是民主憲政體制，政黨會輪替，應依法治國。針對社會關注的重大案件，盼相關單位秉公處理，不受壓力，依法辦案，偵查結果才能向國人交代。

(中時 )