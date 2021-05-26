上交所債券專案資訊平台25日一次性披露26檔ABS（資產抵押證券）產品的審核狀態「終止」，合計擬發行金額超過1500億元，規模創今年以來新高。

其中，除了原始權益人（發行人）為螞蟻集團「花唄」、「借唄」運營主體公司的兩款合計擬發行180億元的ABS，更多的是各類房地產公司、城投集團、文旅地產開發公司等涉房企業等。

一位券商資管人士表示，地產類、涉房類的資產抵押證券專案融資收緊了，這類融資工具為房地產開發企業資金周轉提供了便利，在一定程度上增加了房地產開發企業槓桿，違反「房住不炒」政策。

實際上，上交所今年4月以來已多次一次性披露了多起ABS專案審核終止。從審核「終止」的ABS產品類型來看，包括供應鏈金融資產證券化產品、保理資產證券化產品、PPP專案資產證券化產品等。

而從原始權益人（發行人）來看，一個明顯特徵是，除了數家金融科技公司、小貸公司，更多的是各類房地產公司、城投集團、文旅地產開發公司等涉房企業。其中，擬發行金額最大的為200億元的工銀瑞投－誠遠系列第1-50期供應鏈金融資產支持專項計畫。

此外，還有城發集團永旺夢樂城、華夏幸福新型城鎮化PPP項目、百花蕙蘭系列等，基礎資產池多涉房開發專案。而這之中，華夏幸福新型城鎮化PPP項目ABS的發行人，是公告中已涉實質性債務違約的上市房地產公司華夏幸福基業股份有限公司。

(旺報 )