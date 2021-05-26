國立清華大學現任校長賀陳弘任期即將在明年2月期滿，目前校方已組成遴選委員會，向國內外公開徵求校長候選人。即日起至8月20日，清華大學歡迎各界推薦或自薦校長候選人人選，期盼延聘一位具國際觀、學術聲望、品格風範、領導能力的校長，帶領清華邁向下一階段卓越發展。

目前清華大學校長遴選委員會已正式組成，成員包括校友代表、教育部代表、社會公正人士、教授代表以及列席的職員及學生代表。遴委會5月8日舉行第一次會議，會中推選國衛院長梁賡義為召集人，清華學院教授謝小芩為副召集人兼發言人。

為了解全校師生、同仁及校友對新任校長人選的期望，清華校長遴委會將於6月11日下午與教師會、學生會、校友會、人事室共同舉辦全校性的座談會。受疫情影響，座談會將以視訊會議方式進行。

遴委會預定於9至10月間審核候選人資格、並辦理面談，選出1至2位推薦人選，之後向校內外推薦候選人，並辦理說明會及全校教授副教授同意權投票，在年底前參酌校內投票結果，選出新任校長，報請教育部聘任。

清華大學指出，即日起至8月20日歡迎各界推薦或自薦校長候選人人選，不限國籍，要求具大學教授相當的資格、並曾任主管職務3年以上，年齡在65歲以下。新當選人的任期將從111年2月1日開始，1任4年，得續任1次。

(中時 )