香港已故天后梅艷芳傳奇故事的傳記電影《梅艷芳》，在26日發布前導預告，該片將由《寒戰2》導演梁樂民執導。預告片短短的42秒聚焦在她的告別演唱會上，穿著白色婚紗的梅艷芳背對觀眾，對粉絲說道蔚為經典的道別話語：「我將我自己，嫁給了你們，嫁給了音樂，嫁給了舞台。」讓許多歌迷對她懷念不已。

梅艷芳2003年癌逝，享年40歲。香港知名製作人江志強受港媒訪問時透露，當年與導演張藝謀特地在《十面埋伏》中為梅艷芳設計了一個角色，可惜最後因她離世而無法兌現，但仍希望實現她的遺願，所以促成開拍電影《梅艷芳》。這些年來，他們一直等待一個好劇本、好導演、更重要的是等待一個具備梅艷芳神韻的演員出現。最終花了超過3年以上時間，終於找到了對的人，更指「沒有她，我們開拍不了這部電影」。該片卡司據悉為大陸模特兒王丹妮擔綱演出，但確切何者則有待公佈。

導演梁樂民則表示：「編導生涯能遇上『梅艷芳』，是我的福氣；一路走來，從資料搜集、劇本定稿、選角、拍攝、剪緝到後期，給我最大的感受是，香港曾經出現『梅艷芳』，是我們的福氣。」

(中時 )