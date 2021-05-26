全國新冠肺炎確診人數居高不下，中央流行疫情指揮中心宣布全國防疫第三級警戒延長至6月14日，近日處在防疫第一線的警察染疫時有所聞，為抵禦狡猾多變的病毒，淡水警分局自26日起將分局內勤及偵查隊的部分警力，移至中山路派出所5樓及水碓派出所2樓實施異地辦公，希望達到減少群聚、人員分流、降低染疫風險，以維持執勤量能，確保警務運行順遂。

淡水警分局為確保各項警務工作運作順遂，今(26)日開始實施異地辦公，將分局員警內勤20人及偵查隊12人分別配置到事前規劃演練的2處派出所辦公，員警之間並加裝壓克力隔板維持安全距離，藉由分艙分流的方式，分散及降低染疫風險，以確保萬一員警確診隔離時，仍能維持勤業務運作不停擺。

早在去年疫情發生初期，淡水警分局就已超前部署訂定辦公場所防疫應變計畫，更實施了多次異地辦公演練，今年疫情加劇，為能維護公務運作順暢不中斷，分局長黃南山指示於26日起正式啟動異地辦公，分局也實施上下班分流管制措施，除了員警進入分局必須戴口罩、量體溫、以酒精消毒雙手外，洽公民眾也要QR Code實聯制登錄，並集中在1樓入口處洽公區辦理，避免民眾直接進入辦公場所造成防疫破口。

(中時 )