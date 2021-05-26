因應全國新冠肺炎疫情愈來愈嚴峻，台中市長盧秀燕在中市流行疫情指揮中心記者會再度呼籲中央應應全面加速疫苗採購，也要加速紓困腳步。

台中市長盧秀燕表示，中央再度重申疫苗進口應由中央統籌處理，台中市府會全力配合，但「同島一命，都在等這劑！」期盼中央應盡速採購疫苗，火速分配且數量要足，讓警消醫護人員及全民能於6月初開始施打。

台中市衛生局長曾梓展表示，台中市有約3萬1千名醫護，目前台中市仍剩1200劑AZ疫苗，這些都已預約要給醫護接種，26、27日會接種完畢，另中央28日以前會再配發17500劑要給醫事人員施打，但仍不夠，預計還有2萬名醫事人員無法接種到。

對於26日傳出北病南送紓解北部醫療壓力，盧秀燕說，「同島一命，沒有人是局外人！」，中央把病患移到台中救治，只要醫療量能夠，台中願意幫忙。

但她也提出，中央已宣佈三級警戒延長至6月14日，衝擊各行各業，也有許多家長因學校停課須請假在家顧小孩，收入減少，因此，市府提出「紓困十方」，讓受到疫情影響停業、停工的民眾盡速得到幫助，同時，希望中央能於5月底前盡速通過「特別預算」，6月初能以紓困現金方式，直接發給民眾，盼經濟旱災早日解渴。

他也透露，近期許多企業界反映，希望政府可開放給企業自設快篩站，尤其中部是台灣的製造業重鎮，隨疫情升溫已有幾例製造業員工確診，為確保產業生產線運作，維持台灣經濟動能，呼籲中央應同意企業設置快篩站，由指揮中心或地方政府媒合醫療資源，健全台灣防疫網絡，也保經濟命脈。

(中時 )