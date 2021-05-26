「滴滴噠噠的異想水保」參賽者的創意令人驚艷，評審難分軒輊。（水土保持局南投分局提供／盧金足台中傳真）

來自南投埔里鎮籃城社區發展協會的99歲參賽者黃舜姿，作品充滿童趣與對大自然的愛。（水土保持局南投分局提供／盧金足台中傳真）

水保局南投分局從109年首創全國大小頑童的繪畫比賽以來，屢屢獲得國人廣大迴響、肯定，創造輝煌的參賽成績。（水土保持局南投分局提供／盧金足台中傳真）

久旱不雨缺水嚴重，疫情升溫，民眾面臨節水、防疫雙重壓力，防疫少出門，保護自己也保護別人，宅在家成為全民運動，行政院農業委員會水土保持局南投分局舉辦「滴滴噠噠的異想水保」繪畫網路人氣票選活動，從5月28日起於網站https：／／forms.gle／unQC6ENPpFAwSs2S9開放進行「滴滴噠噠的異想水保」票選活動，歡迎在疫情期間居家上學、辦公的親朋好友們一同為「滴滴噠噠的異想水保」中的小頑童和老頑童們的作品拉票、分享。

畫出自己的才華，還能達到宣導水保效果，一舉兩得，水保局南投分局從109年首創全國大小頑童的繪畫比賽以來，屢屢獲得國人廣大迴響、肯定，創造輝煌的參賽成績。

今年度再以水土保持中保土、護水的吉祥物「滴滴」、「噠噠」為主題，舉辦「滴滴噠噠的異想水保」繪畫比賽，自110年4月1日徵件以來，在全國幼兒園、國民小學及社區中的高齡長者間獲得熱烈迴響，截至110年5月5日截稿時，共收獲參賽6445 件作品。

經過專業的評審檢視後，共選出83件入圍作品，後續將從5月28日起至6月10日期間於網站進行「滴滴噠噠的異想水保」繪畫比賽的人氣票選活動，歡迎在疫情期間居家上課的同學與居家辦公的師長、家長們，號召親朋好友們一同為「滴滴噠噠的異想水保」的小頑童和老頑童們的作品拉票。

水保局南投分局指出，最後的得獎者不但有獎勵金還有豐富的獎品，總決選得獎名單也將另於6月21日公佈；異想世界的創意令人驚艷，評審難分軒輊，「滴滴噠噠的異想水保」繪畫比賽主題是在水土保持中象徵著保土、護水的吉祥物「滴滴」與「噠噠」，從繪畫的過程中能帶領繪畫者理解水土保持各種工法、項目的功能。

在近期缺水的議題當中，彰顯繪畫的主題保水的特殊性，傳達寓教於樂功能，此次大小玩童的創意組別中，不論是用色、筆畫及構圖，都讓專業的評審相當驚訝，評委主席也是國家藝術中心林迎春副院長表示，「評選作品數量相當踴躍，可見水保局南投分局的吉祥物，行銷曝光度高，發揮最耀眼的吸睛行銷能力」，吸引全國民眾踴躍參賽。

評審發現不少高齡參賽者，作品構圖內容豐富、筆觸細膩，且投稿者中最高年齡99歲，創意作品展現的智慧與童趣，經評審團討論決議，增加優選和佳作名額，予以鼓勵肯定。

水保局南投分局陳榮俊分局長強調，該局繼去年首創舉辦全國性大小頑童繪畫比賽，參賽者從基宜花東至高屏，不論是以單位團體報名或是個人創意報名，參加件數高達6445件，以審慎公開、透明嚴選，評審過程除全程錄影外，力邀美學、藝術家等專業美術者擔任評審，以示公正及專業。

今年參賽中，最高齡者為南投縣埔里鎮99歲的黃女士，最小年紀僅3歲，水保局南投分局打造的吉祥物魅力非凡，深受大小朋友喜愛，吸睛度爆表，自5月28日起至6月10日期間在網路進行「滴滴噠噠的異想水保參賽作品」的人氣票選活動，得獎者有獎勵金還有豐富的獎品，歡迎在疫情期間居家上課、辦公的老師、同學或家長們號召親朋好友，共同為參賽者投下一票。

(中時 )