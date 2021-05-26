晶圓代工廠台積電繼日前1名員工確診後，今天表示又有1名員工確診，擴大匡列近距離接觸者約10餘人，進行居家隔離及自主健康管理，不影響公司營運。

台積電表示，這名確診新冠肺炎員工目前位於新北市，症狀輕微，將持續關切並提供相關諮詢與協助。

台積電內部防疫委員會追溯確診員工接觸史，並擴大匡列近距離接觸者約10餘人，即刻進行居家隔離及自主健康管理。台積電指出，將每日監測員工健康狀況並提供必要的協助，以利後續追蹤。

台積電同時針對確診員工工作場域及公共區域完成消毒，並強調這事件不影響公司營運。

台積電表示，公司以防疫安全及保護員工健康為首要考量，持續執行分組分流及居家辦公，除強化現有防疫措施，持續密切注意疫情發展並滾動式更新相關應變措施。

此外，為保護個資並遵循法規，台積電指出，未來將不就確診個案細節進行說明，一切相關資訊以政府公開說明為主。

(中央社)