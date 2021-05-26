雲林縣麥寮鄉25、26日各傳出1例六輕工業區外包商本土確診案，2案足跡分布在工業區與周邊，六輕管理部對此加強管控員工與包商進出，廠區不論室內外一律載口罩，強調目前員工數接近1萬3000名，每天進出包商約1萬1000名，人數眾多，為確保眾人安全，一定會以最高規格防疫。

雲林縣25日新增1例本土確診案5083，為麥寮鄉三盛村65歲男性六輕外包商，26日再增案5885，為案5083工作夥伴三盛村39歲男性，鄉內連續2天傳出確診案，不僅讓六輕員工人心惶惶，也引起麥寮鄉民的不安，紛紛前往社區快篩站檢驗。

六輕管理部表示，廠區自本月12日起即展開分區辦公，嚴格管控進出廠區人員，入廠一定要清潔消毒，不論在室內或室外都要戴口罩，行政大樓也禁止進入，於門口設置臨時洽公區，目前已針對2名確診外包商足跡持續進行全面性消毒。

至於進出麥寮港船隻，除全面加強船隻檢疫，並禁止所有船員登岸，由港務人員協助物資補給，若有船員身體不適需就醫，則通知防疫單位指派救護車送至醫院，藉由種種的防疫措施，避免防疫破口的發生。

麥寮鄉長蔡長昆指出，目前麥寮鄉已出現2名確診者，鄉民們都非常擔心，呼籲大家盡量減少外出、出門務必戴口罩，清潔隊已增加人手1天8組人員，前往鄉內13村早、晚各消毒1次，確診者足跡消毒3次，若曾到確診者足跡範圍且出現相關症狀者，請盡速前往快篩站進行檢驗。

地方民眾說，麥寮鄉人口接近5萬人，但每天外來人口有2、3萬人，流動性很高，大家只能提高警覺，六輕廠區每年產值達上兆元，相信廠方也會全力防疫，希望廠、鄉共同努力，度過此次難關。

(中時 )