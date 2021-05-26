疫情衝擊國人紛紛加強養生，蒜頭具有預防心血管疾病與增加免疫力等功效，目前傳統市場每台斤約100元，價格合理買氣增加，今年至今的進口蒜頭量約1萬1000多公噸，比去年多，加上本土蒜頭剛採收完，因此市場並不缺貨，現在買蒜頭來食補正是時候。

國內蒜頭價格去年9月創下每台斤300元天價後，今年初因進口蒜頭陸續通關，價格降至每台斤150元，3、4月本土蒜頭陸續採收，貨源充足，因此本月傳統市場蒜頭已降至每台斤100元，吸引不少消費者大量購買。

蒜頭攤商表示，蒜頭除了用來爆香增加料理美味，醫界也證實蒜頭具有預防心血管疾病與增加免疫力等功效，民間也用蒜頭來製作蒜頭酒、蒜頭精、黑蒜頭，之前蒜價高漲買不下手，現在價格已降至合理範圍，面對疫情嚴峻，不少人都大量購買蒜頭來養生。

雲林縣政府農業處長吳芳銘說，資料顯示，至本月進口蒜頭數量為1萬1562噸，與去年同期的8868噸相比，增加了2000多噸，加上今年沒有颱風來襲，本土蒜頭收成情況不錯，所以貨源充足，價格合理。

吳芳銘指出，最近受疫情影響民眾減少外出採購，傳統市場蒜頭的銷售也受到波及，縣府已積極與蒜商合作，將蒜頭納入「雲林良品電商平台防疫食品專區」，目前專區銷售情況火熱，曾創下單日營業額破百萬元佳績，對於蒜頭的銷售將有一定的幫助。

消費者表示，疫情延燒大家避免出門，大多透過電話向熟識的菜販訂購蒜頭，希望相關單位能整合各類蔬果、肉品攤商的電話或網頁，方便大家宅在家就能購買，這樣對消費者、業者都有幫助。

(中時 )