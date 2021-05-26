全球晶片大缺貨，尤其以成熟製程的產品需求最為龐大，全球晶圓代工龍頭台積電上周結束與美國商務部的視訊會議後，宣布將全力支援車用晶片供應，加上台積電去年已經宣布在亞利桑那州興建1座5奈米製程的晶圓代工廠，今年稍早又宣布在南京8吋晶圓廠新增28奈米製程生產線，台積電在全球布局愈發清晰。

台積電在20日參與美國商務部舉行的車用晶片視訊峰會，並在會後發表聲明，指出台積電將採取前所未有行動，全力支援汽車供應鏈，今年微控制器(MCU)將增產6成，解決車用晶片缺貨問題。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）本周一表示，美國半導體製造本地扶植的5年計畫將投入520億美元，促使美國本土建立總共7~10座的晶圓代工廠，預計為美國帶來1500億美元的經濟貢獻。雷蒙多預測，美國各州政府會積極爭取半導體製造的聯邦補貼資金，美國商務部將有透明的資金申請流程。

最新消息指出，日刊工業新聞報導，日本政府經濟產業省主導下，台積電可能與SONY於熊本合資設廠，於SONY於當地的CMOS影像感測器（CIS）晶片生產廠附近，總投資金額將達1兆日圓（約新台幣2600億元）以上，生產40奈米至20奈米的製程為主，主要用於汽車、家用電子與機械產業等類別。預計由台積電拿下主導權，負責製程技術，SONY則會以土地、廠房為主，甚至有機會替SONY生產CIS晶片。

對日本投資傳聞，台積電稍早表示不評論。

台積電在去年5月就宣布將在美國亞利桑那州設廠投資，用以生產5奈米製程，將在2021年至2029年投入120億美元，預計在2024年量產。至於小年夜前一日召開的台積電董事會則是決議，將在日本成立子公司，用以3DIC材料研究，實收資本額不超過186億日圓。

同樣是今年2月，歐洲等17日國將在未來2至3年內投資1450億歐元（約新台幣5兆元）研究半導體技術，建立起歐洲獨有的先進的晶片設計以及產能，希望擁有先進技術的台積電、三星電子可以赴歐設廠。

歐盟4月底又傳出打算推出歐洲共同利益重要計畫(IPCEI)，歐盟內部市場委員 Thierry Breton表示，已經有22個歐盟成員國聯合成立半導體聯盟，支持當地的半導體研發與生產，減少對其他地區的供應商依賴，並邀請台積電、英特爾、三星等大廠赴歐投資，但傳出台積電意願不高。

至於實際有投資的項目，最新就屬台積電4月22日召開臨時董事會，會中核准核准資本預算28.87億美元、約折合新台幣793.925億元，以建置成熟製程產能。台積電指出，這將擴產南京8吋晶圓廠新建一條28奈米製程生產線，預估將擴增月產能達4萬片的28奈米成熟製程產能，以因應車用晶片等結構性需求增加。

(中時新聞網)