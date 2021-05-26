雲林縣口湖鄉台灣鯛生態創意園區，最近雖沒有參觀人潮，但網購卻暴大量，不僅鯛魚產品熱銷，連帶進口鮭魚、鯖魚等周邊產品也熱銷，負責人王益豐表示民眾宅在家自己開伙，加上魚肉的優質蛋白質可以增加身體抵抗力，因此最近漁產加工品網購量增加1倍以上。
雲林縣「口湖漁類生產合作社」為提升台灣鯛產業文化，斥資3000餘萬元打造「台灣鯛生態創意園區」，最近因疫情嚴峻園區停止參訪，負責人王益豐因此推出「宅家吃好魚箱」，強調防疫自煮最安心，滑手機一指搞定，身體所需優質蛋白直送到家，工廠直營最新鮮划算。
王益豐表示，「宅家吃好魚箱」採貨到付款方式，內容包括鯛魚排、鮭魚排、鮭魚頭、鯖魚切片等，魚排只要稍加煎煮加上調味料，便是一道美味營養的居家美食，魚頭可以煮湯、燒烤，不同的吃法滿足全家的味蕾。
王益豐說，園區的台灣鯛以科學智能系統養殖，品質優異外銷歐盟、日韓等國家；鮭魚與鯖魚則是從北歐挪威空運來台，從育種、養殖、捕撈到加工一條龍管理，天然海域養殖的鮭魚新鮮健康、油脂豐富，放血去內臟後立即冷凍空運來台。
王益豐指出，為了方便小家庭購買食用，產品皆以真空小包裝為主，消費者可依每天需求拆封食材，避免再冰凍導致不新鮮，目前最受歡迎的產品包括鮭魚厚切菲力、蒲燒鯛、無鹽鯖魚切片等，銷售量較以往成長1倍以上，最近每天都忙著出貨。
王益豐表示，有些民眾習慣看到實物再購買，除了可到園區來採購，本月21日至6月17日他與全聯超市合作舉辦「挪威漁產展」，方便民眾就近現場採購。
(中時 )
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