國內今(26)日新增302例本土個案、校正回歸331例，累計本土病例已超過4千例，由於無症狀確診者仍多，民眾擔心確診者就在自己身邊。程式開發專家江明宗，透過自動定位模式推出「台灣本土病例地圖」，經過實測發現，一打開地圖就可以看出所在區域附近有多少確診者。

繼之前有網友利用Google地圖自製「確診者足跡地圖」後，曾任職台南市政府智慧城市辦公室執行秘書的江明宗，再推出「台灣本土病例地圖」，藉由自動定位模式，就可以知道自己所在區域有幾位確診者。

根據實測，點選台北市萬華區後，右邊可顯示確診數量、當地人口及每萬人口確診率。(圖/截自台灣 Covid-19 本土病例地圖)

江明宗25日在《臉書》分享「台灣 Covid-19 本土病例地圖」表示，國內疫情嚴峻，過去製作的縣市層級統計圖已經不夠，所以另外製作了這個鄉鎮市區層級的本土病例地圖，未來若時間允許，會嘗試結合其他資料，也歡迎大家提供建議並運用。

江明宗指出，打開地圖、同意授權使用設備位置後，會自動定位到附近位置，圖中會依據確診案例多寡呈現不同顏色，有案例的會進一步在範圍內顯示行政區文字與數量，點選後可顯示確診數字。

江明宗說明，地圖資料是取自疾管署「傳染病統計資料查詢系統」，程式會每個小時嘗試更新，不過一般看到的資料都會比疫情指揮中心通報的延遲一天，提醒使用者特別留意。

網友則紛紛留言回應「好強大的生產力」、「謝謝你的地圖」、「一目了然的地區疫情總覽，真好」，也有網友反映「如果能再多一層，可看區域案例時間軌跡成長變化就更美好了」、「想看時間軸+1」。

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(中時新聞網)