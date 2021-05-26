對岸不斷表達願捐贈新冠疫苗予台灣，陸委會今表示，政府與BNT德國原廠接洽採購疫苗，一度幾近完成簽約，因為陸方介入阻撓，遲延迄今無法簽約。另一方面，陸方從未透過兩岸既有管道提供任何疫苗資訊，指揮中心也未收到正式文件提出申請，陸方卻一再反批我方設置障礙阻止疫苗來臺。

陸委會批評，陸方一面插手干預阻撓臺灣取得疫苗，一面口惠放話進行統戰分化，這種假藉臺灣人民安危進行兩面手法的操作，世人早已清楚洞悉。

陸委會重申，指揮中心已持續說明，疫苗事務由指揮中心統籌處理，國民使用疫苗既是救命也存在風險，疫苗進口必須經過嚴謹的查核程序，才能確保民眾施打的安全。陸委會籲請國內各界，全力支持疫苗由中央統籌處理，中央地方齊心合作共同抗疫。

陸委會並再次呼籲，陸方如以蒼生為念，就不應在疫情期間持續派軍機來施壓，也不應在臺灣亟需於世衛年會獲得醫衛資源時，蠻橫打壓臺灣參與，更不應藉臺灣出現嚴重疫情時，利用疫苗進行統戰分化。惟有不再阻撓我們獲得防疫資源，停止統戰施壓，讓臺灣專心抗疫，才是對臺灣的善意，也才是兩岸人民之福。

(中時 )