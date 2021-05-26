我國近來疫情十分嚴峻，而醫療資源缺乏的原住民鄉鎮十分緊張，近來多個原鄉希望祭出道路管制，但原民會今天召開「嚴重特殊傳染性肺炎防疫」應變小組會議，並函請各地方政府，依據傳染病防治法相關規定，對於轄內原住民族地區若評估有必要管制特定區域之交通，請向縣市政府提報後再向中央流行疫情指揮中心後才能辦理。
基於全國新冠肺炎疫情嚴峻，5月25日中央流行疫情指揮中心公告全國延長3級警戒至6月14日，原民會呼籲國人配合中央流行疫情指揮中心公告警戒三級，遵守相關防疫指引，避免不必要移動、活動或集會，非必要暫不進部落，齊心防疫，守護原住民族地區。
原民會提及，若部落設置防疫檢查站，所需防疫物資及專業諮詢亦請協助。此外，為讓原住民族地區鄉公所盡速購置防疫物資，同時發函給原住民族地區55個鄉公所得移緩濟急，優先支用原民會所補助之基本設施維持費採購防疫物資。
(中時 )
#原民會 #中央流行疫情指揮中心 #原住民族 #地區 #防疫物資
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。