我國近來疫情十分嚴峻，而醫療資源缺乏的原住民鄉鎮十分緊張，近來多個原鄉希望祭出道路管制，但原民會今天召開「嚴重特殊傳染性肺炎防疫」應變小組會議，並函請各地方政府，依據傳染病防治法相關規定，對於轄內原住民族地區若評估有必要管制特定區域之交通，請向縣市政府提報後再向中央流行疫情指揮中心後才能辦理。

基於全國新冠肺炎疫情嚴峻，5月25日中央流行疫情指揮中心公告全國延長3級警戒至6月14日，原民會呼籲國人配合中央流行疫情指揮中心公告警戒三級，遵守相關防疫指引，避免不必要移動、活動或集會，非必要暫不進部落，齊心防疫，守護原住民族地區。

原民會提及，若部落設置防疫檢查站，所需防疫物資及專業諮詢亦請協助。此外，為讓原住民族地區鄉公所盡速購置防疫物資，同時發函給原住民族地區55個鄉公所得移緩濟急，優先支用原民會所補助之基本設施維持費採購防疫物資。

(中時 )