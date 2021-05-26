醫師沈政男分析本土疫情趨勢坦言，「染疫者被隔離了，踩了剎車了。」(摘自沈政男臉書)

國內今（26日）新增302例本土個案，另有校正回歸本土個案331例，儘管確診數和昨（25日）新增確診數（281例）差異不大，但醫師沈政男指出，這其實是疫情趨緩的跡象。他透過國外計算器分析疫情的R0值，顯示在5月15日為最高峰，隨後出現明顯下降，對此，他坦言這道理就像放掉油門的汽車，「染疫者被隔離了，踩了剎車了。」

沈政男於臉書發文表示，指揮中心在幾天前開始，新增確診數都改由發病日來統計，不包含採檢日，更接近疫情演變趨勢。簡單來說，昨日和今日的確診數沒什麼差別，代表病毒傳播能力正在下降中，他解釋，如果傳播能力沒變，那麼累積案例會一天比一天多；母數比較大，照理說新增案例會提高。

沈政男附上一張統計圖說明，他利用國外網站計算器，推算出這波疫情以來的R0值（傳染流行病學重要指標之一，當R0 < 1則表示感染者的數量無法增長。）上圖是每日新增案例，下圖是每日R0值。

「你可以看到在5月15日的R0值最高，達到了超過6。」沈政男指出，這和他先前推算的差不多，此後開始明顯下降，往1衝過去，然後降到1以下。雖然還有一些回補案例沒有統計進去，但可以肯定的是，「從5月15日以後，R0值已經明顯降低了。」

沈政男說明，這道理就像是一輛催緊油門，在10秒內加速到時速100公里的汽車，「如果在接下來2秒內，那輛汽車變成時速80公里，你就可以猜到，不只油門放掉了，而且踩了剎車。」

「也就是說，染疫者被隔離了，而且，大家把口罩戴上了，於是病毒傳播能力當然被放掉油門，也被踩了剎車了。」

(中時新聞網)