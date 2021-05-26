韓國股市26日先盛後衰最後收黑，歸咎於權值股LG化學（LG Chem）股價重摔近7％，抵銷美國通膨疑慮緩和帶動的市場冒險情緒。韓國KOSPI指數周三早盤一度出現0.4％漲幅，終場收跌0.09％，以3,168.43點作收。LG化學旗下電池事業LG Energy Solution宣布要主動召回ESS電池，預計損失4,000億韓元，LG化學股價應聲慘跌6.73％。

(工商 )