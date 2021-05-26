LG化學重摔近7％ 拖累韓股收黑 19:442021/05/26 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國股市26日先盛後衰最後收黑，歸咎於權值股LG化學（LG Chem）股價重摔近7％，抵銷美國通膨疑慮緩和帶動的市場冒險情緒。韓國KOSPI指數周三早盤一度出現0.4％漲幅，終場收跌0.09％，以3,168.43點作收。LG化學旗下電池事業LG Energy Solution宣布要主動召回ESS電池，預計損失4,000億韓元，LG化學股價應聲慘跌6.73％。 通膨陰影籠罩 美股收低 道瓊下跌54點 《美股掃瞄》通膨疑慮打壓科技股 美股小跌 (工商 ) #LG #化學 #重摔 #股價 #電池 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《港股》科技、黃金股領軍 恆指開高走高 10:522021/05/18 財經 滬指午盤收升2點 深成指跌28點 12:302021/05/18 財經 科技股整理過仍是投資主流 11:512021/05/18 財經 《盤中解析》航海王、鋼鐵人復活 台股狂飆600點 10:182021/05/18 財經 巴菲特抱了31年死心 狠砍光這檔股票 11:402021/05/18 財經 《晨間解盤》先止穩 再佈局(日盛投顧提供) 09:142021/05/18 財經 國泰金：股票便宜 將進場 04:102021/05/18 財經要聞 隱含價值破兆元! 國壽：股價將反應 04:102021/05/18 財經要聞 台股大跌沒在怕… 外資大買334億 04:102021/05/18 財經要聞 排便浮油、皮膚變黃 恐是「癌王」胰臟癌前兆 04:232021/05/18 健康 《類股》中鋼獲利亮麗 攻頂帶旺鋼鐵股 10:012021/05/18 財經 財經熱門新聞 鋼鐵股殺不停 兇手恐是陸1篇殘酷報告 - 財經 美光台中廠區1員工確診 營運及產能不受影響 - 財經 離婚早有跡象？美媒爆比爾蓋茲3月大動作 - 財經 通膨巨獸壓垮Fed 專家大膽預測這時間點升息 - 財經 銀行不准關門引發嘩然 金管會給八大回應 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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