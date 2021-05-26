中鋼26日公布新一波高階主管人事大異動。由於中鋼生產副總經理羅文驥兼中碳董事長將於月底屆齡退休，其生產副總職缺，擬由生產助理副總陳守道接任，至於中碳新任董事長則將由中鋼原技術部門專案處長杜清芳接任，將自5月31日起生效。

對於這項人事案，中鋼董事長翁朝棟表示，主要考量專業、傳承及年輕化問題，並積極培養高爐煉鋼和煉鐵人才。

中鋼公司一級以上主管職位異動如下，

(一) 工程部門助理副總經理李榮發 派任高科磁技股份有限公司服務 。

(二) 冶煉設備工程處處長楊楨升任工程部門助理副總經理。

(三) 煉鐵廠副廠長許中輝調任 冶煉設備工程處副處長 ，並代理處長職 務 。

(四) 冶煉設備工程處 高爐及煉鋼設備組組長 陳健儒升任煉鐵廠副廠長。

(五) 生產部門助理副總經理陳守道代行生產部門副總經理職務 。

(六) 煉鐵廠廠長陳震江升任 生產部門助理副總經理。

(七) 煉鐵廠副廠長謝文榮升任 煉鐵廠廠長 。

(八) 煉鐵廠第二高爐工場主任梁乃文升任煉鐵廠副廠長 。

(九) 原 煉鋼廠代理專案組長蔡敏淵自中龍鋼鐵股份有限公司歸建，並升任煉鋼廠代理副廠長 。

(十) 原技術部門專案處長杜清芳自高科磁技股份有限公司歸建升任 技術部門助理副總經理 ，並派任中鋼碳素化學股份有限公司服務。

(十一) 原技術部門專案處長黃重嘉升任 技術部門助理副總經理 ，仍派任中盈投資開發股份有限公司服務。

(十二) 原生產部門專案副處長尹守綱自中鋼馬來西亞公司歸建升任 生產部門專案處長，並派任中鋼機械股份有限公司服務。

(十三) 原軋鋼三廠專案組長邱斌棟升任 生產部門專案副處長 ，仍派任中鋼馬來西亞公司服務。

(十四) 原生產部門專案副處長賴漢釧升任生產部門專案處長，仍派任中鋼印度公司服務。

(十五) 原軋鋼三廠專案組長李文雄升任生產部門專案副處長，仍 派任 中鋼印度公司服務 。

以上人事異動第（一）至（十一）項自110年5月31日起生效，第（十二）至（十五）項自110年6月1日起生效

(工商 )