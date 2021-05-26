高雄龍頭百貨漢神巨蛋8樓1名櫃姐日前被列入確診名單，但始終找不到感染源，匡列268人。為此巨蛋慎重起見封館多日，加強清消。今（26）日高市府指出，該案經過四採結果為陰性，相關接觸者也為陰性，宣布即起所有人員解離。消息一出後，網友笑說「跪求漢神陰影面積」，稍早業者也做出最新回應，仍維持停業至5月28日。

漢神巨蛋今晚發出新聞稿指出，日前傳出漢神巨蛋館內櫃姐疑似確診新冠肺炎(COVID-19)，於5／21至5／28休館進行大規模清消，共8天。今日(5／26)傳來好消息，高雄市政府於防疫記者會中說明：『關於漢神巨蛋8樓專櫃人員個案四次採檢結果為陰性，及所有相關接觸者採檢都是陰性，中央疫情指揮中心最終判定8樓專櫃人員個案為＂陰性＂，即日起所有相關人員均解除隔離』，漢神巨蛋對市府做出的澄清，致上最高的謝意。

漢神巨蛋表示，為感謝高雄市政府的謹慎疫調，及所有廠商及員工在這段期間的無私配合，漢神巨蛋將維持原訂暫停營業時間至5／28(五)，停業期間徹底做好消毒清潔，於5／29(六)中午12點開始營業，並發送防疫防護面罩給兩館所有專櫃同仁及員工。

漢神巨蛋強調，接下來仍持續抗疫不鬆懈，進行一系列防疫政策，包含每日徹底清潔消毒、每日員工健康關懷回報、分艙分流辦公、入館簡訊實聯制，全力守護消費者及全體員工的健康，齊心打造最安全的賣場。

日前漢神巨蛋接連傳出有確診者足跡，以及8樓櫃姐被列入確診名單，業者第一時間封館因應，但網路仍一片罵聲，認為反應慢半拍，防疫機制有問題。

未料漢神巨蛋櫃姐排除確診後，網路風向霎時大改變。不少網友湧入漢神巨蛋粉專鼓勵，「結果是烏龍一場，之前罵的那些人跑去哪裡了」、「感謝巨蛋與業者們犧牲利益配合防疫

做了很好的示範，謝謝」、「結果櫃姐是陰性，也已解隔離....超打臉」。

(中時 )