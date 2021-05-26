桃園市教育局重視學生居家期間健康，在直播課程中每日特別安排體育課，帶領學生輕鬆居家做運動，保持身心健康。（蔡依珍攝）

停課不停學直播。(教育局提供／蔡依珍桃園傳真)

停課不停學直播。(教育局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市教育局為協助國中生「停課不停學」，邀集30名績優教師化身「直播主」，在教育局國中教育科YouTube頻道線上直播，有男老師頭戴兔子帽粉墨登場、有地理老師說學逗唱、數學老師則結合科技媒材化抽象為具體，上線不到1周已累積15萬人次線上點閱，鼓勵學生多運用。

桃園市教育局辦理「國中名師線上直播教學」課堂，提供7、8、9年級學生在國、英、數、社、自、甚至體育等科目的線上直播學習資源，每日5節課，20日至6月11日共17日、總計221節，提供豐富多元的線上學習資源。

線上直播課堂邀請桃園市各校各領域教師進行課程教學，國文科7年級大園國中許志維教師、8年級楊明國中蔡淑梓教師及9年級永豐高中國中部曾素珍教師，分別透過Google Classroom及Google Meet與班級學生進行同步教學，在教學的過程中強調師生線上互動，課堂氣氛生動活潑，透過教師的引導、提問和討論，學生在學習的過程中能夠回饋想法，也能透過留言和同儕進行學習交流。英文科7年級楊明國中李侑芯教師、青埔國中葉紫緹教師龜山國中賴敬尹、8年級平興國中高桂懷教師及9年級文昌國中黃毓芬教師，特別針對學生的單字練習、聽力練習和文本閱讀，提供學習方法和學習資源。

數學科7年級龍潭國中林玉君教師、8年級平鎮國中劉建成教師、9年級東興國中鍾元杰教師，結合手寫板、觸屏及HiTeach等科技媒材，讓抽線的數學概念變得具象化，再加上教師的詳細解說，學生在家也能好好學數學。自然科7年級東興國中謝豐任教師和八德國中陳俊亨教師、8年級平鎮國中高錦松教師和仁和國中紀貫騰教師、9年級新明國中劉之聖教師和吳俊典教師，規劃簡易實驗課程，透過教師示範實作和科學影片教學搭配，讓學生掌握科學原理。社會科教師除了進行學科知識教學，特別針對110年度國中教育會考社會科試題進行分析，協助學生精準掌握考試動向。

體育科由福豐國中何嘉娥教師、新明國中呂理昌教師、永安國中葉志華教師及楊明國中鄧正榮教師分別規劃居家體育活動，如核心肌群暖身運動、跨蹲於生活中的運用、全方位有氧活動、運用鍋子和毛巾輔助肌力延展活動、嘻哈街舞教學等，帶領學生在家做運動，維持身體最佳健康狀態。

「桃園市國中名師講座」線上直播教學透過教育局國中教育科YouTtube頻道播放，學生參與課堂情形踴躍，紛紛留言表示：「這裡根據蠻多方面做教學，在停課期間用這種方式學習也蠻好的，能夠更進一步的學習！」、「上課的老師講得很認真，每個地方都講得很仔細」、「老師很認真的在講解，這樣也不會讓我們跟不上進度，很有趣～謝謝講師的講解～辛苦了」。透過聊天室和留言，學生和教師間也能進行跨校共學，家長也留言狂讚：「老師說得很清晰，互動恰當好處」、「現在的體育課好活潑！學生真幸福」

教育局林明裕局長表示，疫情期間，期許學生透過線上學習，落實「停課不停學」，為了協助學生可以透過彈性多元的方式進行學習，教育局特別與桃園市3家有線電視業者合作自5月20日(星期四)起延長至6月16日(星期三)止，週一至週五，上午9時至11時，下午2時至4時於第3公用頻道同步播放「桃園市國中名師講座」課程，希望提供學生多元豐富的自主學習資源，提升學生學科知識學習，也維持身心的健康，更希望在家長的支持下，共同維護學生學習權益，讓線上教學、科技領航成為桃園市教育發展的亮點成果。

(中時 )