刑事局繼專責緝毒的第三大隊有一名楊姓偵查員確診新冠肺炎，另名朱姓偵查員快篩陽性外，25日再傳出國際科有3名官警快篩呈陽性，但其中一名官警在本月5日已接種過AZ疫苗，也未出現身體不適狀況，因此不排除是施打疫苗後的反應，將得待PCR檢測結果出爐，才能確認是否確診。刑事局26日也已鼓勵全部官警進行快篩，避免疫情擴散。

楊姓偵查員23日PCR檢測確診後，當天刑事局立即進行清消，並對同樓層的外勤官警進行快篩，隔日，又測出同隊一名朱姓偵查員呈現陽性反應，刑事局馬上啟動分流、異地辦公。

刑事局調查楊員的接觸史，對國際科人員進行快篩，昨天發現有兩男一女共3名外勤官警呈陽性反應，但3人都無徵狀，已全被送到防疫旅館隔離。

目前傳出有確診案例的偵三大隊，全隊先請休假居家隔離中，刑事局表示，若衛生單位疫調後開出居家隔離單，官警可改成居家隔離假，不會影響到官警的休假權益。

(中時 )