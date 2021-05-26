台中市建設局強調，民眾如違反公告禁止規定，使用公園、綠地、園道、廣場所附屬的兒童遊樂場將開罰。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市府建設局稽查公園綠地是否有民眾未符合防疫規定，一周來勸導175名民眾正確佩戴口罩，針對違規民眾依法開罰，包括草悟道裁罰1群聚案重罰30萬元、福星公園2案未佩戴口罩各罰3000元，共開出3張裁罰單。

國內疫情延燒，中央流行疫情指揮中心25日宣布三級警戒將延長至6月14日，民眾外出仍需全程佩戴口罩，並停止室內5人、室外10人以上聚會。

為杜絕防疫破口，建設局落實公園綠地稽查，截至26日止，已開出3張裁罰單、勸導約175名民眾正確佩戴口罩。

建設局長陳大田呼籲民眾遵守防疫規定，違反規定者將依《傳染病防治法》處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，切勿以身試法。

防疫人人有責，陳大田表示，保全及維護人員加強巡查，周末連假安排同仁於熱點區域進行走動式防疫宣導，提倡正確防疫觀念，大多數民眾都願意聽從勸導並配合規定。

建設局強調，民眾違反公告禁止規定，使用公園、綠地、園道、廣場所附屬的兒童遊樂場、運動場所、體健設施、涼亭及休閒遊樂設施與場域，經查獲，違規情節嚴重者，將依《傳染病防治法》處3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

(中時 )