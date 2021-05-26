CBOT玉米期貨從一個月低點反彈 19:442021/05/26 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 芝加哥期貨交易所（CBOT）玉米期貨，26日從前一交易日觸及的一個月低點反彈，但全球供給疑慮減緩下，漲幅受到抑制。CBOT交易最熱絡玉米期貨合約，周三亞洲盤回漲0.4％，來到每英斗6.2375美元；週二收跌5.6％，盤中曾跌深至6.1725美元，創4月22日來新低。不過玉米種植率達九成，加上美國中西部降雨正常，紓緩全球供給吃緊疑慮，致使玉米合約漲幅受限。 《半導體》外資連兩日買超 台積電復電穩盤 《商情》現貨走強支撐 大豆和玉米收揚 (工商 ) #全球 #CBOT #玉米期貨 #一個月 #低點反彈 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》美元走軟 支撐紐約期金漲至4個月高點 10:012021/05/18 財經 穆斯克發推文 比特幣價格創三個月新低 11:502021/05/18 財經 比悲傷更悲傷... 124檔跌破319新冠防線 04:102021/05/18 財經要聞 《國際油價》原油亞洲電子盤走堅 11:262021/05/18 財經 台股大跌沒在怕… 外資大買334億 04:102021/05/18 財經要聞 疫情升溫 19日起鎖國一個月 04:102021/05/18 財經要聞 利多撐場 中鋼4月獲利 續報佳音 04:102021/05/18 財經要聞 電金傳產紛反彈 台股早盤大漲逾200點 09:202021/05/18 財經 籲盡快接種建立群體免疫 鍾南山：嚴重變異會影響疫苗效力 12:092021/05/18 兩岸 《商情》逢低回補 亞洲橡膠止跌反彈 10:182021/05/18 財經 《半導體》展望佳＋跌深 易華電反彈攻頂 12:512021/05/18 財經 財經熱門新聞 通膨巨獸壓垮Fed 專家大膽預測這時間點升息 - 財經 財神爺也搖頭！情侶11年前拿2片披薩換1萬枚比特幣 今下場曝光 - 財經 北京一句話嚇壞鋼市有內幕？ 專家揭2大難題困擾陸經濟 - 財經 鋼鐵股殺不停 兇手恐是陸1篇殘酷報告 - 財經 空頭狙殺美股規模創今年新高 專家警告大修正恐逃不掉 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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