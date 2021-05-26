芝加哥期貨交易所（CBOT）玉米期貨，26日從前一交易日觸及的一個月低點反彈，但全球供給疑慮減緩下，漲幅受到抑制。CBOT交易最熱絡玉米期貨合約，周三亞洲盤回漲0.4％，來到每英斗6.2375美元；週二收跌5.6％，盤中曾跌深至6.1725美元，創4月22日來新低。不過玉米種植率達九成，加上美國中西部降雨正常，紓緩全球供給吃緊疑慮，致使玉米合約漲幅受限。

(工商 )