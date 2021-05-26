礦業巨頭必和必拓在智利的兩處銅礦場工人揚言罷工，恐使原本就吃緊的銅市供給雪上加霜，倫敦金屬交易所（LME）銅價26日走揚。LME3個月期銅周三上漲0.6％，來到每噸9,975美元。代表必和必拓Escondida及Spence銅礦場工人的工會，拒絕公司提出的合約，號召本周四起罷工。

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