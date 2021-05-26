全球最大銅產國智利傳罷工 LME銅價上漲 19:432021/05/26 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 礦業巨頭必和必拓在智利的兩處銅礦場工人揚言罷工，恐使原本就吃緊的銅市供給雪上加霜，倫敦金屬交易所（LME）銅價26日走揚。LME3個月期銅周三上漲0.6％，來到每噸9,975美元。代表必和必拓Escondida及Spence銅礦場工人的工會，拒絕公司提出的合約，號召本周四起罷工。 《商情》供應擔憂 周一期銅價格上漲 失控疫情爆台股大斷頭 殺破萬五恐還有更慘 (工商 ) #罷工 #LME #必和必拓 #銅礦場 #智利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 AT＆T砸430億美元 合併華納媒體與Discovery 22:412021/05/17 財經 陸港觀盤－布局穿越周期變化的龍頭股 04:102021/05/18 全球財經 從20元訊號線做到2千元充電線 鴻碩如何切入特斯拉供應鏈？ 11:202021/05/15 財經 銅是新石油 銅鐵概念股危機總動員 15:302021/05/16 財經 國戰會論壇》虛擬貨幣：美元新的水庫（譚傳毅） 10:002021/05/16 海納百川 15檔外資翻多 衝 04:102021/05/15 財經要聞 大陸將加大取締投機活動 工業金屬 火熱行情暫熄 04:102021/05/16 財經要聞 《盤中解析》雙北停課多頭驚 生醫強撐場 12:002021/05/17 財經 一場殺戮洩新局 謝金河：台積電幹掉美、陸2大咖 12:312021/05/15 財經 《台北股市》盤中焦點股：中鋼、台積電、長榮、群創、萬海、國泰金 10:182021/05/18 財經 台股崩千點誰在裸泳？謝金河：這檔慘剩天價的1／10 00:032021/05/15 財經 財經熱門新聞 鋼鐵股殺不停 兇手恐是陸1篇殘酷報告 - 財經 美光台中廠區1員工確診 營運及產能不受影響 - 財經 離婚早有跡象？美媒爆比爾蓋茲3月大動作 - 財經 通膨巨獸壓垮Fed 專家大膽預測這時間點升息 - 財經 銀行不准關門引發嘩然 金管會給八大回應 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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