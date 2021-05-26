勞動部勞動力發展署中彰投分署提醒民眾，因應疫情警戒升至第三級，轄區各公立就業服務機構均已啟動各項防疫措施，為讓民眾申請失業給付及失業認定作業更為快速，民眾只要遞件申請後，即可先行離開，後續由就業服務人員以電話聯繫等方式進行資格審核，民眾亦可在家善用台灣就業通網站於線上投遞履歷找工作，並利用勞動力發展數位服務平台學習就業所需知能，提升職場競爭力。

中彰投分署林淑媛分署長表示，疫情期間，轄區各公立就業服務機構已在維持社交距離條件下，啟動分區辦公及分流機制，提供快速收件、線上預約申辦及電話訪視等措施，並加強人員健康管理及空間衛生清潔、定期進行辦公場域消毒作業，以維護民眾洽公安全；另為減少民眾群聚及區域間的非必要移動，針對就業保險法失業給付申辦作業之失業認定，也簡化現場的失業認定措施，並輔以後續專人電話聯繫，協助民眾完成失業認定。

勞動力發展署提供多元化線上服務，例如民眾有找工作、找人才的需求，可多加運用台灣就業通網站掌握最新資訊，該網站亦提供個人自我評估及職業探索等多樣化豐富資源。還有「勞動力發展數位服務平台」可供民眾在家上網自主學習，目前平台上除有多項訓練課程外，如資訊軟體、電子、電機、車輛修護、園藝造景、服飾設計、餐飲烘焙及商業設計等；另亦有「就促研習專區」提供13堂不同類型課程，主題包含求職面試技巧、產業趨勢發展及職場適性等，歡迎民眾多加利用。

配合防疫措施，中彰投分署及轄下各就業中心已啟動「簡訊實聯制」，只要五秒三步驟，掃描QR Code後免填資料，傳送簡訊就能完成實聯登記，避免接觸風險。

(中時 )