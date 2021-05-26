全國進入三級警戒，面對疫情不斷升溫，各大超商及營業場所都嚴格執行全台通用的簡訊實聯制，就算消費者沒有使用智慧型手機，也能繼續以手寫方式紀錄行蹤，無奈日前一名網友卻PO網爆料，稱自己某天準備登記實聯制時，QRcode一掃，竟出現女星白冰冰在泡湯的YouTube影片，氣得他忍不住開砲惡搞店員「什麼時候了還在玩」。

根據《ETtoday新聞雲》報導，一名男子24日在臉書貼文怒斥「都什麼時候了，店員還在玩欸」，並隨文PO出一支短片，內容可見他開啟手機相機，打算進行實聯制時，QRcode一掃竟跳出「在YouTube中打開」的提示，接著「冰冰姐在日本泡湯」的影片就這樣跑了出來。

由於國內新冠肺炎情勢十分嚴峻，實聯制執行格外重要，指揮中心也規定，消費者進入超商、賣場、餐廳等場所都必須確實填寫表單，或透過手機掃碼將場所代碼回傳，幫助疫調上的資訊完整，所以該影片若內容屬實，有店員真的拿無聊當有趣，惡搞消費者，未落實防疫措施，那實在離譜至極，許多網友因此看不下去，先後在該文底下留言砲轟「好笑嗎？這種人不能罰嗎？」不過由於原PO也未公布地點和店家，一切都有待商榷，真相目前無從得知，因此也有人認為原PO可能在刷存在感，忍不住以質疑問道「想紅？」「哪一家阿？」「還在釣魚？」「是真的嗎？」「今日限定？」「喜歡泡湯嗎？」「場所編號：白冰冰」。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)