八大戲劇台晚間8點熱播中的韓劇《結過一次了》， 為女主角李珉廷產後回歸螢幕的復出作，她和劇中李相燁飾演令人稱羨的醫生夫妻檔，雖然兩人相愛，但因為流產再加上婆婆從中阻礙，使得夫妻倆情況惡化而步上離婚，但觀眾不受劇情發展影響，仍死忠把兩人角色「娜奎CP」送作堆；甚至韓國媒體針對「2020年最佳韓劇CP」進行票選活動，由圈內人參與投票，李珉廷、李相燁這對「離婚夫妻」深得人心，摘下最佳韓劇CP第6名。

該劇去年在韓國首播時成績傲人，平均收視超過28％，一度更以37％登上收視最高峰。李相燁和影帝李秉憲的老婆李珉廷在戲裡互動自然，兩人的CP好感度也大大圈粉，李相燁在接受訪問時，談到「結過一次了」他與李珉廷的吻戲，李相燁坦承，只要一想到如果李秉憲看到這一幕，他就會冒汗、發抖。

此外，這部作品另一對受到極高討論的組合，即是飾演李珉廷的小妹李礎熙，與李相二這對CP。李礎熙、李相二兩人曾在訪問中被問及是否會假戲真做？李礎熙立刻跳出來說，他們之間的那條線非常清楚，「而且我還是大他二歲的姊姊呢！」

但李礎熙跟李相二拍戲期間，只要有兩人的對手戲，一到現場看到彼此身上的服裝，不是同款式就是同色系，這十足的默契連他們本人也感到很神奇。李礎熙透露，大家都誤以為是經過精心搭配的情侶裝，事實上她和李相二是不同的造型師，只能說兩人的造型師心靈很相通。

(中時 )