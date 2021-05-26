全球科技及服務大廠博世集團（Bosch）宣布，2020年在台營業額年增22％達新台幣237億元（約7.038億歐元），台灣博世執行董事顏恆文（Jan Hollmann）表示，連續四年的雙位數成長證明了博世在台灣市場的長期耕耘已看到具體成效，2020年的營收成長主要由於台灣本地市場需求強勁，交通解決方案及消費性產品事業群業績成長尤其顯著。

受全球新冠肺炎疫情影響，台灣博世對於2021年業務年度的前景預估保守謹慎。顏恆文表示，目前狀況下預測在台灣亦將為深具挑戰性的一年。博世將持續耕耘台灣市場及其長期潛力。綜觀今年前四個月在台營收較去年同期雙位數成長，博世對2021年抱持審慎的態度。

在博世各事業群表現部份，交通解決方案事業群去年在博世在台所有事業群營收占比居首，原廠汽車零件去年業績再度成長強勁，主要源於博世長期推廣下，二輪防鎖死煞車系統（ABS）在台滲透率提升。博世更擴大博世專業汽車維修站（Bosch Car Service）聯盟規模，該聯盟今年適逢該聯盟成立100周年，並且是台灣歐系車維修站第一品牌，希望號召更多維修站加盟，強化其可信賴且創新交通夥伴的市場地位。

此外，遠距辦公及線上學習的全球計算及行動裝置需求增加，帶動博世微機電（MEMS）感測器業務雙位數成長。博世的MEMS感測器現已廣泛應用於翻轉式及可拆卸筆記型電腦等消費性電子產品。

博世工業科技事業群2020年在台業務發展與市場環境相符。其中，供應半導體產業的靈活輸送系統（FTS）以及供應mini LED產業的客製自動化系統，對博世集團旗下博世力士樂2020年營收貢獻最大。FTS是應用於輸送及定位物料與工件的獨特技術解決方案，此系統具更高的精度，並可針對獨立和同步運動進行自由程式設計，速度更勝傳統系統。完全無接觸的傳動概念更確保真空狀態下的無塵輸送。

著眼於台灣自行車產業的成長潛能，博世正持續在台投資其研發及業務活動。博世自行車系統亞太區總部於去年6月開幕後，與台灣的國際自行車廠商建立更緊密的合作。看好台灣的優秀人才及成熟產業生態系，台灣博世預計為其研發活動再添動能。除強化安防視訊系統、MEMS感測器、ASIC封裝研發實力，更將於今年在台中建立電動自行車系統研發工程團隊，台灣博世將擁有四個未來重要領域的研發團隊。

(工商 )