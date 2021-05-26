富采（3714）成軍之後，每股淨值拉升至71元，但因財報表現疲弱，富采股價跌落每股淨值以下，隨著富采第一季財報改善，虧損幅度低於市場預期，市場預期第二季有機會挑戰單季轉盈，26日富采股價重返每股淨值之上，收盤價73.1元。

富采本波段股價最低一度下探57.4元，距離昨日收盤價，已經反彈27.35％，外資法人已連續買超三個交易日，26日買超幅度擴大至2,015張。

由於富采第一季財報已經貼近損益平衡點，毛利率暴增至13.7％，較去年同期增逾10個百分點，大躍進的毛利率成為法人關注的焦點，外資圈基於第一季優秀的財報之下，有望調升富采2021年EPS預估值。

富采預估5月開始，mini LED稼動率可望滿載，並可望一路延續至第三季，第四季的稼動率則可維持高檔，全年mini LED營收占比將挑戰三成；目前富采mini LED月產能約100萬片（約當4吋晶圓），今年不會再擴產。

富采第一季營收68.79億元，季增1.1％，毛利率達13.7％，季增6.2個百分點，本業雖然呈現虧損，但赤字幅度已經大幅收斂，稅後淨損2.6億元，每股稅後淨損0.38元，優於市場預期。

(工商 )