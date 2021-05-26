2021 年台北國際電腦展（COMPUTEX）將以全新面貌「COMPUTEX 2021 Virtual」於5月31日至6月30日正式開展。主辦單位外貿協會首次打造線上智慧平臺#COMPUTEXVirtual，聯手國際指標大廠突破時間與空間限制，共同建構全球科技生態系。

貿協指出，今年COMPUTEX 2021 Virtual有三大亮點率先曝光，為全新智慧展覽體驗提前熱身。包括前瞻趨勢話題邀來重量級講師剖析全球產業脈動，其中萬眾矚目的CEO Keynote，包括Arm執行長 Simon Segars、AMD總裁暨執行長蘇姿丰（Lisa Su）博士、美光總裁暨執行長Sanjay Mehrotra、Supermicro總裁暨執行長梁見後（Charles Liang）和NXP Semiconductors總裁暨執行長Kurt Sievers，將自5月31日至6月2日期間相繼登場，暢談全球最新AI高效能運算技術發展趨勢。

而以「開創智慧新局」為題的COMPUTEX Forum，將於6月2日至6月3日舉行，全球領先資通訊專家將齊聚一堂剖析疫後新策略，共同解析產業動向，並聚焦 AI、5G、IoT、電動車等關鍵應用，解鎖量子電腦發展趨勢，全方位探討前瞻科技的無限應用。

貿協指出，亮點二是智慧虛擬展示互動零距離，由貿協打造的線上展覽平台#COMPUTEXVirtual，運用 AI 與自動化技術創建最佳的數位用戶旅程，提供個人化的互動觀展體驗，讓參觀者即時且高效取得國內外大廠的最新產品資訊。包括指標大廠宏碁將於27日率先於線上展發表最新產品，並將展示子公司於智慧城市、AI 及企業用解決方案。

此外，為協助新創團隊躍登國際舞台，#COMPUTEXVirtual開設InnoVEX新創與創新展區（#InnoVEXVirtual），匯聚各國新創隊伍，強化國際鏈結，今年除了連續多年於InnoVEX展區籌組國家館的法國、韓國、荷蘭等國持續力挺外，歐洲復興開發銀行（EBRD）更首次帶領來自7個國家的17家廠商設立專館參展。

亮點三則是透過即時對話、媒合會議加乘精準推薦，跨國商機一線牽，以極大化廠商參展效益。

(工商 )