俄羅斯「塔斯社」（TASS）26日報導，該國蘇愷公司（Sukhoi）已自行展開新五代戰機的研發作業，且該型機將為近年俄製機種難得一見的單發動機戰機，並將使用於開發Su-57戰機時所獲得的經驗和技術，有望與美製F-35戰機在國際市場上分庭抗禮。

俄國航太產業消息人士告訴「塔斯社」，蘇愷公司已主動開始進行新一代單發動機匿蹤戰機的研發作業，該型機擁有位於機腹下的單一進氣道，將配備為Su-57戰機所研發、擁有向量噴嘴的「製品30」（Izdeliye 30）發動機，其他如匿蹤塗層、航電設備、武器系統等，也都將使用得自Su-57計畫的技術。不過在原型機測試期間，其可能會先採用設計成熟的AL-31系列發動機。顯示「製品30」的研製作業可能不會在短期內完成。

該消息人士還指出，新戰機的正常起飛重量不超過18噸，以配合預計後燃推力約為18噸的「製品30」發動機，讓其推重比維持在1以上，極速則可達2馬赫；且搭配向量噴嘴，能使該型機擁有優異的飛行性能。

「衛星通訊社」（Sputnik）指出，由於操作和後勤成本較低，單發動機戰機被全球多國廣泛使用，包括產量已超過4500架的F-16，以及未來總產量有望打平甚至超過F-16的F-35等。自Su-27、MiG-29等四代機開始，俄羅斯便未推出單發動機設計的戰機；顯示蘇愷目前正在研發的新戰機，除了和Su-57進行高低搭配外，更有望搶佔習慣使用俄系機種國家的下一代戰機市場。

(中時新聞網)