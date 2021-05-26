陳布朗和鼓鼓日前前往台東與台東成功國小合作。（相信音樂提供）

陳布朗和鼓鼓日前前往台東拍攝。（相信音樂提供）

陳布朗和鼓鼓日前前往台東拍攝。（相信音樂提供）

陳布朗曾是獲第21屆金曲獎最佳演唱組合的大囍門成員，他在市民大道上經營居酒屋「一氣水產」，生意不錯，豈料近日疫情嚴峻，全台進入三級警戒，他只能做外帶和外送，業績掉了9成，身為老闆的他，親自戴著口罩親自騎車外送。而他的店也營業時間縮短、人力減少，但薪水和房租都照付，粗估損失近百萬元。

他沒有工作的時候就乖乖待在家，透過《Song walks寫一首愛上台灣的歌～Beat & GO布朗！阿財勒？》節目回味各地美景，呼籲大家戴緊口罩、多噴酒精或洗手、減少群聚。他之前為節目上山下海，還與聯手鼓鼓呂思緯合作新歌〈去當一個海邊長大的孩子吧〉，兩人4月初專程前往台東成功國小，希望他們能獻聲，有了他們的美妙天籟加持，也讓這首歌曲變得更加純真動人。

陳布朗與鼓鼓相識多年，當年陳布朗還在大囍門時期，兩人便曾一起參與演出，鼓鼓的陽光運動形象，也讓陳布朗十分欣賞，他大讚鼓鼓：「鼓鼓是個天才，是很厲害的鼓手，個性也很活潑，對於戶外運動、海邊都非常熱愛，所以找他合作這首歌，他是不二人選」。當他想譜寫一首關於海邊的歌曲時，便率先浮出鼓鼓的臉，詞曲走向與音樂製作上也在兩人一拍即合下完成。

而鼓鼓也趁這段時間充電休息，透過直播手沖咖啡和歌迷互動，他在網路社群喊話說：「因為疫情，看似被打亂的生活步調其實有點像重整。辛苦的人太多了，前線的醫護人員、一定得外出工作才能養家的爸媽們，太多人很辛苦，我們就是做好自己本分就行了。守住這一波！未來會更好！」〈去當一個海邊長大的孩子吧〉單曲已數位上線，MV將於26日晚上21:00相信音樂頻道首播。

陳布朗近來親自為點餐的顧客外送。（相信音樂提供）

(中時 )