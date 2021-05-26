59歲香港影帝黃秋生十分熱愛台灣的人事物，不僅曾說過要移居台灣，去年申請就業金卡也已核准，未料他近日就因在臉書PO出隔離照，證實回到香港，遭部分網友酸他是逃回香港。對粉絲一向親民的他，今(26日)更難得被網友一句「別來我們台灣，很礙眼」激怒，火大寫下3點反擊。

其實黃秋生上個月回應領到就業金卡一事，就曾提及今年6月會回港準備舞台劇，豈料他日前在臉書PO出隔離照，仍遭網友開酸他因台灣疫情升溫，逃回香港，令黃秋生也不甘示弱地反擊，「那些搞抹黑的白癡不用再花心思了。」澄清他回港與台灣疫情沒關係，是要提前準備8月演出的舞台劇。

黃秋生火大3點反擊。(取自黃秋生臉書)

只是黃秋生今日在臉書宣傳舞台劇，仍就有網友留言嗆「聽說你回香港了！真是太開心了，你這個背棄祖宗、支持暴民港獨的傢伙跑來台灣，看了就令人感到厭惡！別來我們台灣，很礙眼」。

黃秋生亦動怒反嗆該網友，「首先，我祖宗是歐洲人，你查看後再吠，其二，你做了總統再說。其三，别再來我的平台發神經，然後說主人礙眼。」獲網友大讚神回應，好友杜汶澤更留言為他抱不平「X小，到你統治台灣之後有這個權再說吧⋯⋯」。

(中時新聞網)