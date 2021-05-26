筆者在上一篇的專欄文章《疫苗來了！台股慘跌惡夢走了 他洩散戶下一步…》就已經公開揭露上波恐慌大跌後，散戶該怎麼操作，答案就是勇敢進場撿便宜，因為疫情讓台股怎麼跌，之後就會怎麼漲上來。果然，在專欄發表後，五個交易日中，加權指數又漲了500多點，已經往上V轉並收復季線，最高突破16700點了，個股反彈力道也相當強勁，所以大盤重返17000點大關，可能就在幾日之後而已！

「疫情是疫情，股市是股市」筆者認為這一句代表了現在的狀態，各位可以看到現在的台股，已經不管疫情指揮中心公布的新增本土個案數，與大幅增加的校正回歸個案數，儘管上周末爆出有570例的校正回歸新增個案數，台股還是在24日開低走高收紅漲36點，然後又在25日大漲257點，今(26)日儘管盤後爆出633例本土確診、疫情在高峰，大盤仍然由黑翻紅上漲了48點。這個現象並沒有錯，因為股市總是走在最前面，最恐慌的氣氛已經被股市反應完畢，在美股、日股、韓股等等，都有看過一模一樣的現象。

而且，就連近期新冠疫情最嚴重的國家—印度，現在印度股市指數，離之前歷史新高的距離，也才差距不到3%，從高點最大的修正波段約10%。但是台股從17709點到波段低點15159點，卻修正高達14%多，所以台股的很多股票都被錯殺，導致台股反彈的力道也更強，從低點到今天也漲了快1500點，不過離17709點，還有6%多的距離，很多低本益比與基本面優異的股票，都還有很大的上漲空間。

不過相信還是有一部分讀者，仍然還在躊躇著不進場買股票，因為台灣目前缺新冠疫苗，看不到台灣的疫情抗戰，還要持續多久。但是從正面的角度思考，台灣最差的情況，就是這樣而已，疫苗施打率只會上升，不會下降，解封後的股市會更強勁，舉例來說，以色列施打第一劑疫苗的人口比例，已經超過60%了，解封後的以色列ETF (TA-90)，頻頻創歷史新高！所以筆者呼籲還在迷茫的股民們，眼光必須放更遠一點，最恐慌的時候已經過去了，台股未來將可挑戰歷史新高，至少18000點，可能在第三季就可以看到！

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

※免責聲明：本文為分析師個人觀點，非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。

(中時新聞網)