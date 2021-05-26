防堵新冠肺炎，不僅全國三級警戒延長，教育部因應疫情也宣布延長停課，但台北市跟新北市今（26）日本土新增加校正回歸案例，總計有562人。其中新北市新莊區累計本土確診病例也突破200人，從雙北病例地圖來看，升至與中和、三重同級，不過新北疫情仍以板橋區最為嚴峻。

指揮中心指出，今日新增之302例本土病例，發病日介於今年5月8日至5月25日，以新北市152例最多，其次為台北市87例，桃園市21例，基隆市13例，台中市9例。校正回歸個案331例中，發病日介於5月13日至5月25日，個案分布以台北市221例最多，其次為新北市102例。

侯友宜上午視察永和、新店熱區防疫中心。（永和區公所提供）

新北市長侯友宜視察熱區防疫中心時表示，新北市根據大數據分析，加強建置熱區防疫中心，從板橋、中和、新莊、三重，今天又加了永和跟新店，希望市民們能夠配合防疫措施、減少出門，加上環境全面大清消，能儘早控制住疫情。

(中時新聞網)