三級管制衝擊經濟，桃園市長鄭文燦26日指出，受薪階級和基層勞工幾乎沒收入，向中央喊話，希望行政院盡速拍板3.0版紓困方案，將低投保跟未投保者都納入紓困對象，強調去年實施都已建立帳號，發現金很容易，他也希望特別協助小商店或餐飲業，照顧停業店家。

鄭文燦表示，疫情仍處於高峰期，基於北北基桃為同一生活圈，人員往來密切，桃園確診個案也微幅增加，呼籲市民朋友在疫情三級管制期間應減少人流、群聚及跨縣市活動，保護自己也保護家人。

鄭文燦也說，中央流行疫情指揮中心今推出強化三級警戒的5大措施，包括外出全程佩戴口罩，未戴口罩者不再勸導逕予開罰；嚴查不得營業之休閒娛樂場所，違法者嚴格法辦；餐飲一律外帶，各賣場及超市加強人流管制，並請民眾少去多買，一次購足；結婚不宴客、喪禮不公祭；另外宗教集會活動全面暫停辦理，宗教場所也不開放等5大措施，桃園將積極落實。

鄭文燦指出，為照顧受薪階級，去年曾執行的紓困補助方案，擬於行政院拍板後儘快執行，將低投保或未投保勞工納入紓困；此外，產業受疫情影響，多數店家停止營業，期間也希望儘量協助並照顧餐飲業等小商家。

(中時 )