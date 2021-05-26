神隱12天的范雲上政論節目，要求民眾不要散播謠言。(圖／翻攝自民視台灣向前行)

台灣本土疫情大爆發，被視為罪魁禍首的民進黨不分區范雲在神隱12天後終於現身，在政論節目上侃侃而談，更要求民眾心不要亂、不要出門與不要亂傳謠言，遭網友公幹「還有臉出來」、「要不是妳會有今天？」。

范雲因涉入疑似關說3+11風暴後，14日起就再也沒發聲，神隱整整12天，期間更被捲入親綠寫手林瑋豐自導自演風波，仍舊堅不出面，未料范雲今晚無預警現身親綠媒體政論節目，大談疫情，讓網友火大不已。

范雲於今晚(26日)在政論節目上針對疫情侃侃而談，先是大讚指揮中心借鑑了國外經驗，軟封城成效不錯，范雲指出，台灣疫苗是看得到曙光的，她說國外許多國家疫情爆發，剛封城時，根本沒疫苗可打，看不見曙光，只要大家守規矩，等到疫苗後就能恢復正常生活，而本周即將開打的41萬劑AZ疫苗，也能有效幫助30萬醫護以及警消人員。

范雲更強調，大眾此時應該有「三不要」，包括心不要亂、不要出門、更不要亂傳謠言，就能挺過疫情，更大讚美國會全力幫助台灣。

節目片段曝光後，不論是底下留言或是PTT上全都罵翻，痛批范雲：「從頭到尾不敢說3+11」、「她竟然還敢上節目」、「要不要臉啊」、「要不是妳的3+11會有今天」、「妳肩膀上佔了多少人知道嗎」、「罪魁禍首出來還裝第三者」。

(中時新聞網)