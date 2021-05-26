基隆市政府舉行記者會，目前有2人解除隔離、60人住院治療，180人居家隔離、126人居家檢疫，其中有1確診者為孕婦（案5574）原預計昨天入院剖腹產，採檢為陽性，目前已入院治療並待產。

林右昌表示，該名孕婦原本昨天要入院準備剖腹產，但篩檢發現確診，目前已入住長庚醫院，院方會先評估觀察個案狀況，再做後續處置。

林右昌在記者會中也公布幾名確診個案活動史，包括案4933是20多歲男性，在北市擔任專櫃人員，4月底去台北紅樓酒吧，擔心染疫5月18日在台北快篩，25日確診，目前匡列3人，而個案在基隆沒有特殊足跡；案5203是20多歲女性，在某醫院任職行政人員，衛生局匡列10人。

案5204是30多歲女家管，長期在台北華西街照顧友人，友人日前確診，女家管5月23日身體不適，回基隆篩檢後確診，匡列14人；案5206是60多歲男性，妻妹為案5772（小姑娘小吃店老闆娘），匡列同住者9人。

案5344是某婦產科50多歲女性工作人員，其二女兒5月20日帶男友回家聚餐，並於當下收到確診通知，目前全家5人確診；案5347是70多歲女性，丈夫為案3090（曾前往萬華相關場所染疫），因僅夫妻兩人同住，匡列0人。

此外，林右昌特別說明，目前基隆市消防局外勤人員總計198人，現在有2名仁愛分隊員隔離中，其他隊員正常上下班，所有消防、救護工作一切正常。

(中時 )