大陸國台辦近日表示，有民間機構願捐贈疫苗給台灣。行政院發言人羅秉成今天(26日)晚間回應，若直接向大陸購買疫苗，會有安全性、有效性及合法性的高度風險與疑慮。對此，有大陸學者在陸媒「今日頭條」發起網路民調，詢問大陸民眾是否應該主動對台灣提供疫苗，民調結果共有近4.1萬人投票，有近88%的網友表示「不應該」。

大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進26日在陸網媒《觀察者網》投書指出，「大陸方面兩度表達願向臺灣民眾提供疫苗，均遭到台當局抵制。大陸線民也有很多表達不滿，指這是『熱臉貼冷屁股』，『賤不賤啊』的嘲諷在一些相關資訊的下面被頂到最高位置」。

胡錫進認為，這是中國大陸一些人對台灣當局長期拒統政策已顯不耐煩情緒的直率釋放，臺灣當局一直在島內煽動對大陸疫苗的不信任、乃至敵視，呼應『聯美抗中』，這是部分大陸民眾反對此時援助臺灣的根本原因。無論大陸官方還是對岸當局瞭解這些情緒的存在，都很有必要。

但胡錫進也強調，「在島內目前疫情危急的時候，大陸主動釋出提供疫苗支持的善意，這是中央政府基於道義和責任必須有的表現，也是中國作為大國取信於世界不可缺少的人道主義關懷」。

值得注意的是，大陸青年學者李東海近日在陸媒《今日頭條》做了一份網路民調，該民調詢問，「大陸是否應該主動對台灣提供疫苗？」，認為「應該」的票數有4764票，佔整體12.13%，認為「不應該」的票數有3.6萬多票，佔整體87.87%。

大陸學者於陸網媒《今日頭條》所做疫苗網路民調。(圖/翻攝自 臉書)

此外，民調也詢問「大陸應不應該給台灣提供疫苗？」，結果顯示，「應該」的票數為2585票，佔整體票數14.85%，「不應該」的票數，則高達1.4萬多票，佔整體票數85.15%，該民調共有1.74萬名網友參與。

大陸學者於陸網媒《今日頭條》所做 疫苗網路民調。(圖/翻攝自 臉書)

羅秉成今晚表示，大陸的疫情與疫苗等資訊，一直以來有資訊不透明的問題存在，其任人政治分化，起哄附和向大陸採購疫苗，不如團結一起要求大陸放手，不要介入、幹預我國向國際原廠採購疫苗，才符合人民期待與國家利益。

(中時新聞網)