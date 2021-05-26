歐美疫苗接種逐漸普及，反觀亞洲多地疫情死灰復燃，台灣確診數更連日激增，市場擔憂疫情的衝擊恐拖累亞洲經濟復甦；花旗銀行亞洲投資策略主管Ken Peng表示對此並不擔心，當疫情緩解後經濟會重回正軌，同時投資人也可以買進先前受到疫情衝擊的如航空、旅遊和休閒等行業的股票。

《CNBC》報導，據霍普金斯大學彙整數據顯示，尼泊爾、馬來西亞和台灣等亞洲經濟體在過去幾周內，每天本土確診病例不斷增加，另外，印度疫情雖相較5月初的高峰有所緩解，但每天的確診數量仍十分龐大。

亞洲疫情升溫，有分析師和經濟學家擔憂可能對經濟產生衝擊，但Ken Peng認為並不需要太過擔心，亞洲並非第一次面臨疫情復燃，如同去年冬天或是第3季時的情況一樣，一旦情況穩定下來，經濟復甦將重回正軌，因此並不是什麼大問題。

Ken Peng表示，投資人亦可趁這時候逢低買進在疫情中受創的股票，如航空業、旅遊和休閒業；另外，除了因疫情受到重創的行業以外，Ken Peng認為由於大陸一些科技股先前受到監管機構審查，股價有所下跌，因此現在同樣也能逢低買進一些大陸的科技股。

此外，隨著歐美經濟復甦力道強勁，大宗商品需求節節攀升，Ken Peng亦對大宗商品持樂觀看待，並指出大陸、美國、歐洲等需求將持續強勁，「對於幾乎全體免疫的國家，大宗商品需求可能會持續上升，鑒於全球經濟逐漸復甦，目前不必太過為其擔心」。

(中時新聞網)