彰化銀行晴光分行一員工確診 營運不受影響 22:342021/05/26 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 彰化銀行晴光分行通報員工26日確診新冠肺炎，該員工25日晚間因身體不適至醫院快篩呈陽性，彰銀立即啟動應變措施，當晚已請專業消毒廠商至分行全面消毒。26日傍晚得知員工確診後，再次全面環境清潔與消毒，全員並自27日起居家上班，由總行調派備援人力進駐，營運不受影響。 彰化銀行表示，近日疫情持續擴散，目前已實施分流上班，總行單位另採異地、異層備援辦公，除持續落實各項防疫措施外，並將視疫情發展滾動式精進，嚴陣以待，以守護環境安全確保員工及客戶健康。 確診者足跡至斗六分行 台企銀緊急消毒 桃園母子基隆姊妹 到過萬華確診 (工商 ) #彰銀 #彰化銀行 #晴光分行 #員工 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣確診飆高 旅法音樂家曝當地疫情血淚史盼幫忙 12:132021/05/18 娛樂 抗疫典範破功 台星越確診創高 04:102021/05/18 國際大事 郵局陽性員工今確診 多名同事緊急快篩 10:472021/05/18 生活 基隆新增1確診 50歲婦連11天到南興巿場採買 11:102021/05/18 生活 確診或接觸確診者怎麼辦 蘇貞昌：請先待在家 10:012021/05/18 政治 萬華獨居婦確診後突失聯 家屬報警破門送醫不治 12:432021/05/18 社會 本土病例地圖4縣巿一夜變色 北台灣只剩這裡未淪陷 09:142021/05/18 生活 案1588弟弟居檢確診 進出竹縣市 04:102021/05/18 地方新聞 馬祖再傳確診者旅遊 採異地辦公 04:102021/05/18 地方新聞 衛報：台人憂封城 瘋搶物資 04:102021/05/18 國際大事 照護確診輕症 方艙CP值高 04:102021/05/18 話題觀察 財經熱門新聞 炸633確診又怎樣？台股早就V 這1句應驗了 - 財經 亞洲疫情升溫恐拖累經濟 分析師曝逢低買進這些疫情受創股 - 財經 空頭狙殺美股規模創今年新高 專家警告大修正恐逃不掉 - 財經 鋼鐵股殺不停 兇手恐是陸1篇殘酷報告 - 財經 通膨巨獸壓垮Fed 專家大膽預測這時間點升息 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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