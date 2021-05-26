彰化銀行晴光分行通報員工26日確診新冠肺炎，該員工25日晚間因身體不適至醫院快篩呈陽性，彰銀立即啟動應變措施，當晚已請專業消毒廠商至分行全面消毒。26日傍晚得知員工確診後，再次全面環境清潔與消毒，全員並自27日起居家上班，由總行調派備援人力進駐，營運不受影響。

彰化銀行表示，近日疫情持續擴散，目前已實施分流上班，總行單位另採異地、異層備援辦公，除持續落實各項防疫措施外，並將視疫情發展滾動式精進，嚴陣以待，以守護環境安全確保員工及客戶健康。

(工商 )