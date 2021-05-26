本土疫情嚴峻，雙北醫療資源瀕臨崩潰，具醫護專業的立委蔡壁如與資深媒體人趙少康26日晚間也透過網路直播，分享第一線醫護困境、辛酸以及政府防疫、疫苗政策等問題。蔡壁如指出，她2月質詢行政院長蘇貞昌時就有提到疫苗問題，並痛批蘇揆沒危機意識，缺乏周年慶搶購的精神，而大家也給了政府一年半時間準備，疫苗到底在哪裡？

蔡壁如表示，疫苗今天總統喊話了，自己昨天也在臉書寫，就是因為看到病房、急診室的護理師，而她也在想，這一波疫情下，疫苗在哪裡，目前有30萬劑，加上41劑萬明後天要發下去打，但第一線醫護、警消打完就差不多了，也沒得一般民眾打，每個人都在問疫苗在哪裡？

蔡壁如指出，我們也給了政府一年半的時間，2月26日蘇貞昌到立法院進行專案報告時，她也特地去問疫苗的事情，「我國疫苗戰略思考是什麼？列了11點，到底是要自主製造？代工研發？還是仰賴進口？這三個策略怎麼選擇？」

蔡壁如也詢問蘇貞昌，本土疫苗開發為何不成功？並希望疫苗產業應該當作國安產業，而國家疫苗政策的短、中、長期規劃是什麼？她還透露，台灣權責不分，國衛院已經有國家人用疫苗策略委員會，現在又去設防疫科技國家隊，這次疫苗他就很喜歡講國家隊，「我就問他為何兩年沒有啟動？」

至於台灣是防疫資優生，卻喪失取得疫苗先機，以及時程和數量主控權，問題在哪裡？為什麼買不到疫苗？「我就說，你缺乏危機意識，缺乏周年慶搶購的精神」，不過這時衛福部長陳時中回答，「我們也不用搶」。

蔡壁如也問蘇貞昌，研究動能不足，如何確保供應鏈？國家決策幕僚和智庫團隊 平常對疫苗的研發的角色是什麼？「我甚至還問他，為了有疫苗，我國有沒有成立主權基金的必要性？」2月就問了，那時有專案報告，蘇揆的報告都沒談到疫苗，「說真的，這時候去指責誰？我相信總統、陳時中也不希望國人沒疫苗可以打？但還是要問疫苗現在哪裡？已經給國家準備一年半，準備到哪裡去了？政府要好好回答」。

本土疫情連環爆 趙少康、蔡壁如合體談疫情｜2021.05.26

(中時新聞網)