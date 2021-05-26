文化局接獲通報，立即前往噴灑藥劑。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市文化局於昨接獲民眾反映，基隆市定古蹟市長官邸外出現大量毛毛蟲，當日下午便派員會同害蟲防治公司前往勘查，確認是有「羅漢松殺手」之稱的橙帶藍尺蛾幼蟲，立即噴灑藥劑除蟲，並同步確認古蹟本體無異狀。

文化局長陳靜萍說，每年4、5月為橙帶藍尺蛾主要生長季節，幼蟲主要寄主為羅漢松，其對羅漢松帶來的嚴重損害更被稱為「羅漢松殺手」，而基隆市長官邸圍牆外因種植一整排羅漢松，又適逢橙帶藍尺蛾生長季節，因此，才會出現蟲蟲危機。

陳靜萍表示，這次出現的橙帶藍尺蛾幼蟲主要啃食羅漢松的葉子，因此對古蹟本體不會帶來影響；另外，針對古蹟本體是否有相關蟲害防治作業，文化設施科長吳純明提到，由於古蹟主要屬於木構造建築，在古蹟修復期間即針對木材防蟲、防腐等做好防護措施，因此無須擔心古蹟受損。

文化局補充，基隆市內相關文化場館適逢疫情期間停止開放，感謝市民朋友熱心反映，文化局除針對市內古蹟有定期清潔養護計畫，在這次蟲害防治藥劑施作後，會加強維護管理，請市民朋友不用擔心。

(中時 )