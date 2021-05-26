台灣疫情失守，政府卻因反中的政治因素，拒絕效力世界第一的德製BNT疫苗，要民眾再等1個月才能拿到未定之天的200萬劑疫苗。然而，現況再不緩解，每天光是＋300，30天後染疫與死亡的數目，將難以想像。蔡政府須即刻停止讓政治凌駕生命與科學，終止這場意識形態帶來的悲劇。

目前全球廣泛使用的疫苗共5款，效力最佳的是美國與德國共同研發的輝瑞藥廠BNT，防護力達95％；最低是AZ為70.4％。就效果而論，台灣本該爭取BNT。

但自去年以來，蔡政府只因輝瑞藥廠將大中華地區代理權，授予「上海復星製藥」，遂拒絕購買；甚至攔阻縣市政府自行循正常商業模式洽購，讓台灣因為政治因素，喪失獲得美國、歐盟、WHO認證的德製BNT進入台灣。

如果接種疫苗的目的，是為保護健康與生命，那麼，蔡政府難道不應站在科學的這一邊，選擇對最有益的選項嗎？怎會搞到自斷手腳，買不到疫苗，還老是嫁禍北京，每回跳票就說「有人不希望台灣太高興」、「我們吃得虧還不夠大嗎？」

不可否認，就像台灣會有「林瑋豐」這類惡意製造兩岸紛擾的黑客，大陸當然不乏這種人。問題是，就北京當局而言，到底有什麼理由阻止台灣買疫苗？真要這麼做，只會引發台灣人反感，這顯然與對岸的戰略目標背道而馳；況且，手握疫苗的歐美國家，有可能任由國內廠商違背道德被老共下達「限售令」嗎？

結果，蔡政府卻是把人命擺兩邊，政治放中間，自己罹患被迫害妄想症就罷了，還要支持者跟著集體反智，把拒絕BNT當成抗中保台的勇敢行為。如今，眼見確診數激增，思考的不是放下成見，而是發明「校正回歸」，發揮「宏觀調控」技術，把確診數控制在＋300左右，再拿國際疫情做比較，催眠民眾疫情不嚴重。

或許，技術校正可讓數字不那麼可怕，但只要疫苗一天不到，疫情無法緩解，30天後台灣確診數恐將破萬；更甚者，一條人命已是大如天，但光是今天就新增11死，試問到6月底還要有多少人因缺乏疫苗而死亡？

台灣的防疫，已陷入溫水煮青蛙的險境。但台灣人的命也是命，蔡政府應盡速引進BNT，別再把百姓的生命置於政治之後。

(中時 )