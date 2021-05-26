日本女星深田恭子當年和金城武主演電視劇《神啊！請多給我一點時間》，精湛演技讓她爆紅，之後開啟她輝煌的戲劇之路，另外她還有著可愛臉蛋和傲人身材，因此更發行過多本寫真集；38歲深田恭子不久前傳出預計和富商結婚，但今（26）日無預警透過經紀公司宣布暫停演藝工作，驚傳罹患「適應障礙症」，還出現暴瘦的情形，令粉絲相當擔憂。

今日深田恭子透過所屬經紀公司Horipro發布聲明，她從去年春天身體狀況早已亮紅燈，在5月初被診斷出罹患「適應障礙症」，馬上退出原先7月要開拍的電視劇，決定要專心治療，「我們決定暫時中斷工作，給相關人員帶來不便我們深感歉意，但還是希望大家支持深田恭子」。

深田恭子近期出席公開活動被發現暴瘦成紙片人。(圖/ 摘自深田恭子IG)

其實近期深田恭子出席公開活動時，就多次被網友注意到她好像瘦得太誇張，從出道以來都走健康美路線，圓潤可愛的臉卻變成錐子臉，手臂肩膀也都沒什麼肉；她紙片人的模樣讓大家都相當不習慣，「深恭就是要肉肉的啊」、「喜歡肉肉的深田恭子」、「38歲還能這麼可愛的就是深恭，不要再瘦了，保重身體啊」。

38歲深田恭子和富商杉本宏大方認愛後，多次傳出兩人在籌備婚事，但疑似深田恭子和經紀公司沒溝通好，讓婚事遲遲未能如願，有網友認為心理難免影響生理，沒想到深田恭子真的生病了，也讓粉絲都很心疼又不捨。

(中時新聞網)