柯佳彣、魏斈穎《蟬與花》獲放視大賞金獎。（南藝大提供／劉秀芬台南傳真）

5月剛結束的放視大賞競賽中，遊戲類VR遊戲組金獎由台南藝術大學柯佳彣、魏斈穎摘下，作品《蟬與花》獲得評審一致認同與青睞，並且在銀獎與銅獎從缺的情況下奪得金獎，可謂是VR遊戲類學生作品的指標。

柯佳彣、魏斈穎就讀動畫藝術與影像美學研究所，主修互動媒體，作品《蟬與花》是一個以探索場景為主的劇情類第三人稱VR冒險遊戲，故事劇情設定在末日後的地下設施。

去年兩位創作者也有以探討暴力議題的VR遊戲《小黃傘》入圍放視大賞的第二階段，可惜無緣獲獎。在經過多場戶外展演之後，同學們將獲得的建議化作新遊戲的創作能量。

此次作品只有兩位創作者，一位負責美術，另一位負責程式，在遊戲創作的最後階段，兩人幾乎沒有休息的優化遊戲細節直到交稿前。

此次的好成績，也為柯佳彣、魏斈穎打了強心針，準備再優化《蟬與花》的視覺與技術，並參加其他徵件比賽，同樣希望能再次奪金。而今年7月就要畢業的兩位創作者，也以成立製作療癒系虛擬實境遊戲工作室為目標，在相關領域繼續創作。

(中時 )