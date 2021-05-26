克里姆林宮今天表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和美國總統拜登（Joe Biden）下個月將在瑞士舉行高峰會，它不指望屆時俄美關係將正式重啟。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）奉勸，不要「過度期待」這場峰會的進展，但也表示，會談本身仍然非常重要。

美俄關係正陷入冷戰結束以來的低潮，白宮和克里姆林宮分別於25日宣布，拜登和蒲亭將於6月16日在日內瓦舉行會談。

培斯科夫表示，雙邊關係存在堆積如山問題。

(中央社)