拜登蒲亭峰會 克里姆林宮：不指望俄美關係重啟 23:262021/05/26 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 拜登與蒲亭6月16日將於瑞士日內瓦會談。圖為拜登2011年訪俄時與蒲亭握手。（圖／美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 克里姆林宮今天表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和美國總統拜登（Joe Biden）下個月將在瑞士舉行高峰會，它不指望屆時俄美關係將正式重啟。 克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）奉勸，不要「過度期待」這場峰會的進展，但也表示，會談本身仍然非常重要。 美俄關係正陷入冷戰結束以來的低潮，白宮和克里姆林宮分別於25日宣布，拜登和蒲亭將於6月16日在日內瓦舉行會談。 培斯科夫表示，雙邊關係存在堆積如山問題。 (中央社) 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 身後「長髮詭影」蒼白五官如鬼修女 屋主見靈異照親口驚認：是凶宅 - 國際 區域大國頻買法俄武器 美憂戰略要地脫離掌控 - 國際 WHO統計 印度變種病毒擴散到60個地區 - 國際 凱特接手菲立普親王重要任務 成王室最大資產 - 國際 路透：美暗示 不急著提供新冠疫苗給台灣 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。