軟體公司Salesforce.com執行長班尼歐夫（Marc Benioff）近日帶領多家創投公司對碳補償交易平台NCX投資2千萬美元，並加入NCX董事會，令外界再度聚焦碳補償交易市場。

NCX的前身SilviaTerra是一家專門協助大型企業與林場經營者進行碳補償交易的公司，所使用的天然資本交易平台（Natural Capital Exchange）正是新公司NCX的名稱由來。

這個平台顧名思義是讓製造排碳量的大型企業向林場經營者購買碳補償合約。根據合約，林場經營者承諾在特定時間內不進行伐木收成，保留樹木繼續吸收二氧化碳，來補償合約另一方所製造的排碳量。

班尼歐夫在SilviaTerra草創時期就和Union Square、Version One等創投公司共同投資440萬美元種子基金，促成今年4月成立的NCX交易平台。目前該平台主要處理大型企業與美國南部松樹林場之間的碳補償交易，約有超過100萬英畝的松樹林為此延期到明年再伐木。

(工商 )