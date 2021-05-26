繼金門縣下達「快篩令」後，南投縣長林明溱向中央喊話盼能自購疫苗，但中央疫情指揮中心今天(26日)說，各縣市需透過藥廠向食藥署請藥物許可證，並強調要由指揮中心統籌規劃。而是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗，根據一份網路民調顯示，絕大部分網友認為應該開放地方自購疫苗。

網路媒體《NOWnews》以「疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？」為題，進行網路投票，投票時間為5月24日至27日，截至26日晚間8點30分，參與投票的結果中，認為應該開放的網友有74.06%，覺得由中央統籌比較好的則有25.94%。

認為應該開放企業或地方政府自購疫苗的網友表示，「不開放要等死嗎⋯⋯」、「因為台灣政府太多政治考量，不在乎人民的生命安全」、「不要再意識形態了，快跟代理商買BNT」、「政府的超前佈署老是慢民間好多步，說的比做的好聽， 應該是坐領高薪高官，完全不思民間疾苦」、「誰能買到世衛核可的疫苗，就支持誰」。

認為應該由中央統籌比較好的網友則指出，「正常確實是中央統籌。但如果遲遲未能購得疫苗，導致疫情嚴重，該負責必須負責」、「疫苗不是買菜，憑各縣市喜好」、「重大決策還是要由政府統籌 台灣加油」、「不保護自己然後叫政府負責？」

(中時新聞網)