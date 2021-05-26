54歲的香港男星林利（林立洋），曾為「香港小虎隊」的成員，再2018年驚爆診斷出大腸癌第3期，最後並抗癌成功，2019年和小14歲台灣老婆陳貞均（Erin）結婚，林利今26日在臉書PO出以前來台灣工作的照片，照片中林利當年才20歲，並表示:「當年我還算是不錯的小鮮肉，還勉強撐得過去！現在已經是大叔了。」

香港男星林利在個人臉書粉分享：「當年20歳的我，懵懵懂懂的到台灣，那時我還算是不錯的小鮮肉，還勉強撐得過去拍戲、唱歌，雖然現在已經變大叔了，認識我的朋友都知道我很愛台灣的生活文化。林利表示，下個月來台灣與妻子碰面，妻子先前生病，家庭生活分隔香港、台灣兩地，更表示老婆辛苦妳了！目前正在香港照顧高齡的媽媽，希望老婆能找日康復！不在老婆的身邊照顧她而感到自責。

男星林利更表示：「希望將香港的事情做好，回到台灣的日子，大家都在疫情中，加油！疫情的隔離，對我來講已經是平凡和麻木，重點要好好和親人擁抱生活，如果媽媽身體許可，也放就可以團聚！昨晚輾轉難眠，隨性寫了感想，還能回到以前小鮮肉的樣子嗎？」更是幽默自嘲：「已經變排骨了！」

許多粉絲朋友們在地下留言·表示：「現在還是很帥呀！」、「現在更有型啊！」、「現在比較帥」、「純情小白臉、超級靚仔偶像」、 「你的願望會達成囉！加油！」、「沒關係！排骨我還是喜歡，我最喜歡吃排骨飯了！」 、「大叔！還是一樣帥」。

(中時新聞網)